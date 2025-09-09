ua en ru
Польща затримала білоруського агента і висилає дипломата, - Туск

Вівторок 09 вересня 2025 22:43
Польща затримала білоруського агента і висилає дипломата, - Туск Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польська спецслужба затримала агента Білорусі. Такого результату вдалося домогтися в результаті співпраці зі спецслужбами двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Польщі Дональда Туска в соцмережі X.

"ABW (Агентство внутрішньої безпеки Польщі - ред.) учора затримало білоруського агента. Затримання стало результатом співпраці зі спецслужбами, зокрема Румунії та Чехії", - написав Туск.

Також він уточнив, що Польща вишле білоруського дипломата, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти держави.

Ліквідація розвідувальної мережі Білорусі

Нагадаємо, днями європейські спецслужби ліквідували білоруську розвідувальну мережу, що діяла на території Європи. Мережа була організована Комітетом державної безпеки Білорусі для вербування агентів і збору розвідданих.

Серед викритих членів виявилися співробітники КДБ і колишній заступник молдавської розвідки (SIS), який планував передавати секретну інформацію білоруським спецслужбам.

Крім того, Чехія висилає співробітника білоруського посольства, який працював на КДБ. У МЗС країни наголосили, що не допустять використання дипломатичного прикриття для розвідувальної діяльності.

Спецслужби зазначили, що білорусам вдалося створити мережу в Європі, зокрема, через вільне пересування країнами континенту.

