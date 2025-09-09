Польща затримала білоруського агента і висилає дипломата, - Туск

Польська спецслужба затримала агента Білорусі. Такого результату вдалося домогтися в результаті співпраці зі спецслужбами двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Польщі Дональда Туска в соцмережі X.

Також він уточнив, що Польща вишле білоруського дипломата, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти держави.

"ABW (Агентство внутрішньої безпеки Польщі - ред.) учора затримало білоруського агента. Затримання стало результатом співпраці зі спецслужбами, зокрема Румунії та Чехії", - написав Туск.

Ліквідація розвідувальної мережі Білорусі

Нагадаємо, днями європейські спецслужби ліквідували білоруську розвідувальну мережу, що діяла на території Європи. Мережа була організована Комітетом державної безпеки Білорусі для вербування агентів і збору розвідданих.

Серед викритих членів виявилися співробітники КДБ і колишній заступник молдавської розвідки (SIS), який планував передавати секретну інформацію білоруським спецслужбам.

Крім того, Чехія висилає співробітника білоруського посольства, який працював на КДБ. У МЗС країни наголосили, що не допустять використання дипломатичного прикриття для розвідувальної діяльності.

Спецслужби зазначили, що білорусам вдалося створити мережу в Європі, зокрема, через вільне пересування країнами континенту.