Польша задержала белорусского агента и высылает дипломата, - Туск

Польская спецслужба задержала агента Беларуси. Такого результата удалось добиться в результате сотрудничества со спецслужбами двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Польши Дональда Туска в соцсети X .

Также он уточнил, что Польша вышлет белорусского дипломата, который поддерживал агрессивные действия белорусских спецслужб против государства.

"ABW (Агентство внутренней безопасности Польши - ред.) вчера задержало белорусского агента. Задержание стало результатом сотрудничества с спецслужбами, в том числе Румынии и Чехии", - написал Туск.

Ликвидация разведывательной сети Беларуси

Напомним, на днях европейские спецслужбы ликвидировали белорусскую разведывательную сеть, действовавшую на территории Европы. Сеть была организована Комитетом государственной безопасности Беларуси для вербовки агентов и сбора разведданных.

Среди разоблаченных членов оказались сотрудники КГБ и бывший заместитель молдавской разведки (SIS), который планировал передавать секретную информацию белорусским спецслужбам.

Кроме того, Чехия высылает сотрудника белорусского посольства, который работал на КГБ. В МИД страны подчеркнули, что не допустят использования дипломатического прикрытия для разведывательной деятельности.

Спецслужбы отметили, что белорусам удалось создать сеть в Европе в том числе из-за свободного передвижения по странам континента.