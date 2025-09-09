ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Польша задержала белорусского агента и высылает дипломата, - Туск

Вторник 09 сентября 2025 22:43
UA EN RU
Польша задержала белорусского агента и высылает дипломата, - Туск Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польская спецслужба задержала агента Беларуси. Такого результата удалось добиться в результате сотрудничества со спецслужбами двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Польши Дональда Туска в соцсети X.

"ABW (Агентство внутренней безопасности Польши - ред.) вчера задержало белорусского агента. Задержание стало результатом сотрудничества с спецслужбами, в том числе Румынии и Чехии", - написал Туск.

Также он уточнил, что Польша вышлет белорусского дипломата, который поддерживал агрессивные действия белорусских спецслужб против государства.

Ликвидация разведывательной сети Беларуси

Напомним, на днях европейские спецслужбы ликвидировали белорусскую разведывательную сеть, действовавшую на территории Европы. Сеть была организована Комитетом государственной безопасности Беларуси для вербовки агентов и сбора разведданных.

Среди разоблаченных членов оказались сотрудники КГБ и бывший заместитель молдавской разведки (SIS), который планировал передавать секретную информацию белорусским спецслужбам.

Кроме того, Чехия высылает сотрудника белорусского посольства, который работал на КГБ. В МИД страны подчеркнули, что не допустят использования дипломатического прикрытия для разведывательной деятельности.

Спецслужбы отметили, что белорусам удалось создать сеть в Европе в том числе из-за свободного передвижения по странам континента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Польша
Новости
В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой
В МИД Венгрии уточнили, что Сийярто проведет встречу с Качкой, а не Сибигой
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины