Польша закрыла воздушное пространство из-за воздушных шаров из Беларуси

В ночь с 30 на 31 января польские военные зафиксировали вход объектов из Беларуси в воздушное пространство страны. Для безопасности над Подляским воеводством временно ограничили полеты гражданской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По словам польских военных, зафиксирован пролет объектов со стороны Беларуси, которые, вероятно, были аэростатами. "Полеты объектов постоянно контролировались военными радиолокационными системами. Из соображений безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства для гражданской авиации", - отметили в командовании. Никакой угрозы безопасности Польши не обнаружено. Военные подчеркнули, что этот инцидент является очередным в серии гибридных действий, которые в последнее время фиксируются на востоке Польши. Военные находятся на постоянном контакте с соответствующими службами и контролируют ситуацию. Подобные случаи происходили и раньше. За последнее время Вооруженные силы Польши отмечают рост активности малых дронов и воздушных шаров из Беларуси, которые используются для перевозки контрабанды.