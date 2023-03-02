Польща закликала призупинити членство Росії в МАГАТЕ
Членство Росії в Міжнародному агентстві з атомної енергії треба призупинити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра клімату та довкілля Польщі Анни Москви, яку приводить The Guardian.
"Якщо ми хочемо розвивати атомну енергетику, нам потрібно призупинити членство Росії у МАГАТЕ", - йдеться у заяві.
Міністр зазначила, що Європі потрібно припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією.
"І я вірю, що Європі це вдасться зробити. Наступний пакет ядерних санкцій - це наш майбутній виклик, з яким ми маємо зіткнутися, хоч би як складно це було", - додала міністр.
Вона сказала, що окупація Росією Запорізької атомної електростанції на півдні України є дуже великою небезпекою для економіки, суспільства та безпеки Польщі.
Нагадаємо, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує знижувати свою залежність від Росії через війну проти України.
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