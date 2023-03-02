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Польша призвала приостановить членство России в МАГАТЭ

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Четверг 02 марта 2023 19:56
Польша призвала приостановить членство России в МАГАТЭ Фото: министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва (pgi gov pl)
Автор: Дмитрий Браславский

Членство России в Международном агентстве по атомной энергии следует приостановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, которое приводит The Guardian.

"Если мы хотим развивать атомную энергетику, нам нужно приостановить членство России в МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

Министр отметила, что Европе следует прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией.

"И я верю, что Европе это удастся сделать. Следующий пакет ядерных санкций - это наш будущий вызов, с которым мы должны столкнуться, как бы сложно это ни было", - добавила министр.

Она сказала, что оккупация Россией Запорожской атомной электростанции на юге Украины является очень большой опасностью для экономики, общества и безопасности Польши.

Напомним, что Польша сократит импорт нефти из России практически до нуля в феврале-марте, поскольку Варшава продолжает снижать свою зависимость от России из-за войны против Украины.

Европейская комиссия вместе с Польшей запускает инициативу совместного сбора доказательств о принудительной депортации Россией украинских детей и их поиске.

Польша предложила Украине предоставить лечение и реабилитацию 2500 раненым украинским военнослужащим.

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