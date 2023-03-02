Польша призвала приостановить членство России в МАГАТЭ
Членство России в Международном агентстве по атомной энергии следует приостановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, которое приводит The Guardian.
"Если мы хотим развивать атомную энергетику, нам нужно приостановить членство России в МАГАТЭ", - говорится в заявлении.
Министр отметила, что Европе следует прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией.
"И я верю, что Европе это удастся сделать. Следующий пакет ядерных санкций - это наш будущий вызов, с которым мы должны столкнуться, как бы сложно это ни было", - добавила министр.
Она сказала, что оккупация Россией Запорожской атомной электростанции на юге Украины является очень большой опасностью для экономики, общества и безопасности Польши.
Напомним, что Польша сократит импорт нефти из России практически до нуля в феврале-марте, поскольку Варшава продолжает снижать свою зависимость от России из-за войны против Украины.
Европейская комиссия вместе с Польшей запускает инициативу совместного сбора доказательств о принудительной депортации Россией украинских детей и их поиске.
Польша предложила Украине предоставить лечение и реабилитацию 2500 раненым украинским военнослужащим.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.