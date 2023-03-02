Польша призвала приостановить членство России в МАГАТЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, которое приводит The Guardian.

"Если мы хотим развивать атомную энергетику, нам нужно приостановить членство России в МАГАТЭ", - говорится в заявлении.

Министр отметила, что Европе следует прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией.

"И я верю, что Европе это удастся сделать. Следующий пакет ядерных санкций - это наш будущий вызов, с которым мы должны столкнуться, как бы сложно это ни было", - добавила министр.

Она сказала, что оккупация Россией Запорожской атомной электростанции на юге Украины является очень большой опасностью для экономики, общества и безопасности Польши.