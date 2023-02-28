Польща скоротила імпорт російської нафти майже до нуля

Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує знижувати свою залежність від Росії через війну проти України.

У березні минулого року Польща зобов'язалася припинити використання російської нафти до кінця 2022 року. На той момент у польської PKN Orlen був довгостроковий контракт з "Роснефтью", термін дії якого закінчувався наприкінці 2022 року, та угода з "Татнефтью", яка закінчується у 2024 році.

"На початку цього року імпорт із Росії знизився до 10%... а в лютому-березні, за інформацією, яку я отримую від Orlen, буде 0%, тому цифра близька до нуля", - сказав він.

Його заява прозвучала після того, як найбільша польська нафтова компанія PKN Orlen заявила, що Росія несподівано припинила постачання нафти до Польщі північною гілкою нафтопроводу "Дружба". При цьому PKN Orlen заявила, що скористається іншими джерелами, щоб закрити нестачу..