Польща прийме на лікування та реабілітацію 2500 тисячі українських військових
Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію 2500 пораненим українським військовослужбовцям.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві, повідомляє РБК-Україна.
"Окремо хочу відзначити нашу взаємодію щодо лікування і реабілітації українських воїнів. Пропозиція від прем'єр-міністра щодо 2500 наших військових - вони можуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі", - зазначив він.
Зеленський розповів, що сьогодні разом з главою польського уряду відвідав поранених українських воїнів у шпиталі, у тому числі, й захисників з-під Бахмута.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, який прибув з візитом до Києва у річницю вторгнення Росії.
Також Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні.
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