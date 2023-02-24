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Польща прийме на лікування та реабілітацію 2500 тисячі українських військових

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Польща, П'ятниця 24 лютого 2023 16:30
Польща прийме на лікування та реабілітацію 2500 тисячі українських військових Фото: поранені українські бійці поїдуть на лікування до Польщі (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію 2500 пораненим українським військовослужбовцям.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Окремо хочу відзначити нашу взаємодію щодо лікування і реабілітації українських воїнів. Пропозиція від прем'єр-міністра щодо 2500 наших військових - вони можуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі", - зазначив він.

Зеленський розповів, що сьогодні разом з главою польського уряду відвідав поранених українських воїнів у шпиталі, у тому числі, й захисників з-під Бахмута.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, який прибув з візитом до Києва у річницю вторгнення Росії.

Також Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у своїй країні.

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