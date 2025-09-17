Польща закликала ЄС повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2026 року

В Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Польщі Мілоша Мотику, опубліковану The Guardian.
У листі, надісланому іншим міністрам енергетики ЄС незадовго після прильоту дронів РФ у Польщу, Мотика написав, що "поточні міжнародні обставини в поєднанні з необхідністю зміцнення стійкості європейських економік вимагають спільної відповіді".
Він сказав, що зобов'язання дотримуватися терміну 2026 року "встановить чіткі терміни та продемонструє нашу рішучість досягти незалежності від поставок нафти, обтяжених політичними та стратегічними ризиками".
Польща також закликала до "скоординованих компенсаційних механізмів", які допомогли б надати альтернативу російським енергоресурсам для тих країн, які найбільше цього потребують.
Лист Мотики про повну відмову від енергоносіїв РФ з'явився через день після того, як президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Нафтопровід "Дружба" досі постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати енергоносії у Росії, хоча інші країни ЄС припинили це робити після повномасштабного вторгнення агресора в Україну.
Раніше блок мав намір припинити закупівлі російської нафти та газу до 2028 року.
Однак повідомлялось, що ЄС навряд зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року. Також є інформація, що блок не узаконить заборону на імпорт нафти з Росії.
Трамп неодноразово закликав країни ЄС і НАТО припинити купувати нафту у Росії. На тлі цих заяв ЗМІ запідозрили прихований мотив у вимогах президента США - переорієнтувати ринок на американські енергоносії.
Останнім часом США дійсно укладають угоди з країнами ЄС на постачання енергоресурсів - наприклад нещодавно Італія домовилась про транспортування газу зі Штатів.