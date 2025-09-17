Польща закликала ЄС повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2026 року

Лист Мотики про повну відмову від енергоносіїв РФ з'явився через день після того, як президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Відмова від російської нафти та газу в ЄС

Нафтопровід "Дружба" досі постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати енергоносії у Росії, хоча інші країни ЄС припинили це робити після повномасштабного вторгнення агресора в Україну.

Раніше блок мав намір припинити закупівлі російської нафти та газу до 2028 року.

Однак повідомлялось, що ЄС навряд зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року. Також є інформація, що блок не узаконить заборону на імпорт нафти з Росії.

Трамп неодноразово закликав країни ЄС і НАТО припинити купувати нафту у Росії. На тлі цих заяв ЗМІ запідозрили прихований мотив у вимогах президента США - переорієнтувати ринок на американські енергоносії.

Останнім часом США дійсно укладають угоди з країнами ЄС на постачання енергоресурсів - наприклад нещодавно Італія домовилась про транспортування газу зі Штатів.