Польша призвала ЕС полностью отказаться от российской нефти до конца 2026 года

Письмо Мотыки о полном отказе от энергоносителей РФ появилось через день после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Отказ от российской нефти и газа в ЕС

Нефтепровод "Дружба" до сих пор поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию, которые продолжают покупать энергоносители у России, хотя другие страны ЕС прекратили это делать после полномасштабного вторжения агрессора в Украину.

Ранее блок намеревался прекратить закупки российской нефти и газа до 2028 года.

Однако сообщалось, что ЕС вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года. Также есть информация, что блок не узаконит запрет на импорт нефти из России.

Трамп неоднократно призывал страны ЕС и НАТО прекратить покупать нефть у России. На фоне этих заявлений СМИ заподозрили скрытый мотив в требованиях президента США - переориентировать рынок на американские энергоносители.

В последнее время США действительно заключают соглашения со странами ЕС на поставку энергоресурсов - например недавно Италия договорилась о транспортировке газа из Штатов.