Польща закликає своїх громадян не відвідувати Білорусь

У зв'язку зі зростанням напруженості, військовими подіями в регіоні, а також неодноразовими арештами польських громадян, полякам рекомендують не відвідувати Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Польщі.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій, евакуація може виявитися суттєво утрудненою або навіть неможливою", - йдеться у повідомленні.

МЗС рекомендує громадянам Польщі, які перебувають на території Білорусі, залишити її територію.

"В даний час існує два прикордонні переходи з Польщею для пасажирських перевезень: Бобровники - Берестовиця та Тересполь - Бжесть. Крім того, є прикордонний перехід, який обслуговує лише вантажні перевезення: Корощин (Кукурики) - Козловичі", - додали в МЗС.