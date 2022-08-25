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Санкции почти остановили морской экспорт российского угля, - Bloomberg

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Москва, Четверг 25 августа 2022 16:01
Санкции почти остановили морской экспорт российского угля, - Bloomberg Фото: морской экспорт угля из России почти остановился (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Европейские санкции против России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля АО "Суэк" с середины августа не может отгружать продукцию. Кроме того, на рынке страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, а введенные санкции затрудняют поиск страховщиков для судовладельцев.

Отметим, эмбарго на импорт российского угля в Евросоюз вступил в силу 10 августа 2022 года. При этом санкции также запрещают европейским операторам финансировать и страховать поставки.

Однако задолго до того, как эмбарго вступило в силу, российские угольщики начали перенаправлять экспорт в Азию. Россия входит в топ-3 крупнейших экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная промышленность составляет около 1% российской экономики.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Китай закупил рекордный объем российского угля с большими скидками после того, европейское эмбарго вступило в силу.

Эмбарго на российский уголь входит в один из санкционный пакетов, которые вводят после полномасштабного вторжения России в Украину.

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