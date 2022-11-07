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Китай, Туреччина та Індія купують підсанкційне в ЄС російське вугілля зі знижками, - Bloomberg

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Понеділок 07 листопада 2022 15:14
Китай, Туреччина та Індія купують підсанкційне в ЄС російське вугілля зі знижками, - Bloomberg Фото: Китай, Туреччина та Індія купують підсанкційне в ЄС російське вугілля зі знижками (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жорстка заборона Європейського Союзу на імпорт російського вугілля, що набула чинності 10 серпня, призвела до того, що вантажі з підсанкційним вугіллям перенапправляються до Туреччини, Індії, Китаю та країн Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що партії російського вугілля продаються країнам зі значною знижкою у порівнянні з вугіллям аналогічної марки з інших країн.

Зазначається, що у вересні Туреччина імпортувала енергетичне вугілля з РФ за 199 доларів за тонну. Це на 23% нижче, ніж вугілля аналогічної якості з Колумбії, наступного найбільшого постачальника.

Нагадаємо, з 10 серпня почав діяти п'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який ухвалили ще у квітні. Таким чином, Європа припинила купівлю вугілля у країни-агресора.

Також повідомлялося, що санкції проти РФ практично зупинили морський експорт вугілля з цієї країни.

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