Заборона на імпорт зерна з України. В ЄС відреагували на рішення Польщі та Угорщини

Європейська комісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини, які заборонили імпорт українського зерна та продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні", - йдеться у заяву Єврокомісії.

У Брюсселі додали, що "у такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС".

Нагадаємо, уряд Польщі офіційно заборонив ввозити зерно та інше продовольство з України.

Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що це питання будуть намагатися узгодити з польською стороною найближчими днями.

Крім того, після Польщі про заборону імпорту українського зерна заявила Угорщина. Заборона була введена щонайменше до 30 червня.

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