Польща вимагатиме ЄС компенсації за передані України танки Leopard, - прем'єр

За його словами, запит на компенсацію стане "ще одним випробуванням доброї волі Європейського союзу". Моравецький висловив сподівання, що ЄС все ж таки погодиться виплатити компенсацію.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава офіційно запросила Німеччину дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Видання Spiegel повідомило, щоуряд Німеччини вже отримав запит на реекспорт танків до України.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

При цьому в Німеччині вже дали "зелене світло" для навчання українських військових на танках Leopard 2.

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