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Польща вимагатиме ЄС компенсації за передані України танки Leopard, - прем'єр

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі попросить компенсацію Європейського союзу за відправлені в Україну танки німецького виробництва Leopard.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, запит на компенсацію стане "ще одним випробуванням доброї волі Європейського союзу". Моравецький висловив сподівання, що ЄС все ж таки погодиться виплатити компенсацію.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава офіційно запросила Німеччину дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні.

Видання Spiegel повідомило, щоуряд Німеччини вже отримав запит на реекспорт танків до України.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.

При цьому в Німеччині вже дали "зелене світло" для навчання українських військових на танках Leopard 2.

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