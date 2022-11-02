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Польща вилучила у РФ базу відпочинку під Варшавою

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Польща, Середа 02 листопада 2022 21:40
Польща вилучила у РФ базу відпочинку під Варшавою Фото: Польща вилучила у РФ базу відпочинку під Варшавою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польща вилучила у РФ базу відпочинку під Варшавою, яку орендує посольство Росії з 1980-х років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства клімату та навколишнього середовища Польщі.

За словами заступника міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Едварда Сярки, зараз проводиться інвентаризація та технічна оцінка об'єктів.

"У середу співробітники Державного лісництва вилучили та взяли під охорону майно, орендоване посольством Російської Федерації у Варшаві у лісництві Яблонна під Варшавою", - сказав він.

Як стверджувала польська влада, угода з російською стороною була розірвана через несплату орендної плати. На території "Скуб'янки" на березі Зегжинського водосховища розташовані два готелі, дві вілли та кілька літніх будиночків.

Навесні польська влада зайняла будівлю за адресою Собеського 100, що знаходиться у російській дипломатичній власності. Мер Варшави Рафал Тшасковський заявив, що хоче передати його українським біженцям.

До цього МЗС Польщі також повідомляло, що звернулося до державних органів з поданням "про порушення виконавчого провадження щодо двох об'єктів нерухомості, що не використовуються в дипломатичних і консульських цілях, що знаходяться в незаконному володінні Росії, тобто об'єктів нерухомості, розташованих за адресою: Собеського, 100 і Келецька, 45".

У будівлі за адресою Келецька, 45 знаходиться школа при посольстві Росії в Польщі. У будівлі за адресою Собеського, 100, раніше проживали російські дипломати, тепер вона не заселена і потребує ремонту.

Нагадаємо, що Польща ускладнила працевлаштування для громадян РФ.

Також у Польщі скасували презентацію книги ідеолога ''руского міра'' Дугіна.

Раніше Сенат Польщі проголосував за визнання влади РФ терористичним режимом.

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