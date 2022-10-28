Польща ускладнила працевлаштування для громадян РФ: що відомо

Влада Польщі прийняла рішення скасувати спрощену процедуру працевлаштування для росіян. Причиною для цього стала війна РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань сім'ї та соціальної політики Польщі Марлени Малонг, яку приводить Polska Agencja Prasowa.

Міністр заявила, що Польща побоюється зростаючих міграційних ризиків із Росії.

"Якщо підприємці хочуть працевлаштувати громадян Росії на підставі дозволу на роботу, вони вже не звільнені, як раніше, від тестування ринку праці", - пояснила Малонг.

Спрощеним працевлаштування залишилося лише для громадян Вірменії, Білорусії, Грузії, Молдови, України. Проста процедура працевлаштування дозволяла роботодавцям уникати перевірок, пов'язаних із необхідністю насамперед шукати працівників серед польських безробітних. Наприкінці першого півріччя у Польщі на підставі спрощеної процедури працювало близько 13 тисяч росіян.

У вересні в Польщі набуло чинності обмеження на в'їзд росіян із шенгенськими візами через морські та повітряні порти. Тепер перевізники, які взяли на борт росіянина, який не має підстав для в'їзду в країну, повинні будуть відправити його назад власним коштом. До цього обмеження було введено на піших та автомобільних пунктах пропуску.