У Польщі скасували презентацію книги ідеолога ''руского міра'' Дугіна

Презентація книги ідеолога російського фашизму мала відбутися в Ґданському університеті. Проте після обурень у соціальних мережах її скасували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

Як повідомляється, у Ґданську скасували презентацію книги російського ультранаціоналіста Олександра Дугіна. Вона мала відбутися у місцевому університеті.

"Завдяки вашим повідомленням ми змогли втрутитися, щоб запобігти цій події. Ми не знали, з якою метою було орендовано приміщення в нашому закладі. Ми обурені тим, про що була ця зустріч. Це урок, щоб ми краще перевіряли наших орендаторів у майбутньому. Ми дуже шкодуємо про цю ситуацію", - заявили в університеті.

Заклад освіти встиг відреагувати на масову реакції поляків у соціальних мережах, тому презентацію книги скасували.

Дугін Олександр Гелійович

Політик, політолог, публіцист фашистського толку, ідеолог неоєвразійства та рашизму, засновник та лідер "Міжнародного євразійського руху". Перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, Швейцарії та України.