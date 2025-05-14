Польща викрила спробу втрутитись у вибори президента з-за кордону: деталі

Центр аналізу дезінформації (NASK) викрив закордонну змову, метою якої могла б бути спроба втрутитись у майбутні вибори президента Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independet.
Як пише NASK, центр аналізу дезінформації виявив політичну рекламу у Facebook, яка може фінансуватись з-за кордону. Матеріали ж реклами розміщувались саме в Польщі.
"Рекламні акаунти, залучені до кампанії, витратили на політичні матеріали за останні 7 днів більше, ніж будь-який виборчий комітет", - додали в NASK.
Водночас з якої країни могло надійти фінансування наразі не розкривається.
Як нагадує Independet, Польща вже заявляла, що її роль в якості центра допомоги України може зробити країну головною мішенню для російського шпигунства, саботажу і кібератак.
Президентські вибори в Польщі заплановані на 18 травня 2025 року. Якщо жоден із кандидатів не отримає більше ніж 50% голосів у першому турі, тоді другий тур може бути проведено 1 червня. Новообраний президент повинен буде скласти присягу 6 серпня 2025 року.
Нинішній президент Анджей Дуда не може брати участі в цих виборах, оскільки польська Конституція передбачає, що обіймати цю посаду дозволено лише два терміни поспіль.
Станом на зараз серед основних претендентів на посаду президента розглядаються:
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