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Польща викрила спробу втрутитись у вибори президента з-за кордону: деталі

Ілюстративне фото: Польща викрила спробу втрутитись у вибори президента з-за кордону (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Центр аналізу дезінформації (NASK) викрив закордонну змову, метою якої могла б бути спроба втрутитись у майбутні вибори президента Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independet.

Як пише NASK, центр аналізу дезінформації виявив політичну рекламу у Facebook, яка може фінансуватись з-за кордону. Матеріали ж реклами розміщувались саме в Польщі. 

"Рекламні акаунти, залучені до кампанії, витратили на політичні матеріали за останні 7 днів більше, ніж будь-який виборчий комітет", - додали в NASK. 

Водночас з якої країни могло надійти фінансування наразі не розкривається. 

Як нагадує Independet, Польща вже заявляла, що її роль в якості центра допомоги України може зробити країну головною мішенню для російського шпигунства, саботажу і кібератак.

Вибори президента у Польщі

Президентські вибори в Польщі заплановані на 18 травня 2025 року. Якщо жоден із кандидатів не отримає більше ніж 50% голосів у першому турі, тоді другий тур може бути проведено 1 червня. Новообраний президент повинен буде скласти присягу 6 серпня 2025 року.

Нинішній президент Анджей Дуда не може брати участі в цих виборах, оскільки польська Конституція передбачає, що обіймати цю посаду дозволено лише два терміни поспіль.

Станом на зараз серед основних претендентів на посаду президента розглядаються:

  • Кароль Навроцький, якого висуває партія "Право і Справедливість";
  • Рафал Тшасковський - мер Варшави і представник "Громадянської коаліції";
  • Славомир Менцен, який представляє ультраправу політичну силу "Конфедерація".

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Польща