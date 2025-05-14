Польща викрила спробу втрутитись у вибори президента з-за кордону: деталі

Як пише NASK, центр аналізу дезінформації виявив політичну рекламу у Facebook, яка може фінансуватись з-за кордону. Матеріали ж реклами розміщувались саме в Польщі.

"Рекламні акаунти, залучені до кампанії, витратили на політичні матеріали за останні 7 днів більше, ніж будь-який виборчий комітет", - додали в NASK.

Водночас з якої країни могло надійти фінансування наразі не розкривається.

Як нагадує Independet, Польща вже заявляла, що її роль в якості центра допомоги України може зробити країну головною мішенню для російського шпигунства, саботажу і кібератак.