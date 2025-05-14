Польша разоблачила попытку вмешаться в выборы президента из-за рубежа: детали

Центр анализа дезинформации (NASK) разоблачил зарубежный заговор, целью которого могла бы быть попытка вмешаться в предстоящие выборы президента Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independet.
Как пишет NASK, центр анализа дезинформации обнаружил политическую рекламу в Facebook, которая может финансироваться из-за рубежа. Материалы же рекламы размещались именно в Польше.
"Рекламные аккаунты, привлеченные к кампании, потратили на политические материалы за последние 7 дней больше, чем любой избирательный комитет", - добавили в NASK.
В то же время из какой страны могло поступить финансирование пока не раскрывается.
Как напоминает Independet, Польша уже заявляла, что ее роль в качестве центра помощи Украине может сделать страну главной мишенью для российского шпионажа, саботажа и кибератак.
Президентские выборы в Польше запланированы на 18 мая 2025 года. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов в первом туре, тогда второй тур может быть проведен 1 июня. Новоизбранный президент должен будет принять присягу 6 августа 2025 года.
Нынешний президент Анджей Дуда не может участвовать в этих выборах, поскольку польская Конституция предусматривает, что занимать эту должность разрешено только два срока подряд.
По состоянию на сейчас среди основных претендентов на пост президента рассматриваются:
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