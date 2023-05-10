Польща викликає посла РФ "на килим" через перехоплення свого літака російським Су-35

До міністерства закордонних справ Польщі викликали посла РФ Сергія Андреєва. Причиною тому став інцидент над Чорним морем, коли винищувач росіян перехопив польський літак.

Про це написав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна в Twitter , передає РБК-Україна.

"10 травня посла Сергія Андрєєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту російського винищувача з літаком Прикордонної служби Польщі", - написав він.

Посол також заявив, що Польща рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом.

Що сталося

Нагадаємо, 5 травня поблизу повітряного простору Румунії винищувач росіян Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем. У Прикордонній службі Польщі розповіли, що російський літак мало не врізався у польський.

Після чого інцидент із російським винищувачем у Варшаві назвали спланованою провокацією Росії.

Також НАТО у відповідь підвищив готовність підрозділів повітряного патрулювання над Чорним морем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.