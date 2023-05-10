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Польща викликає посла РФ "на килим" через перехоплення свого літака російським Су-35

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Варшава, Середа 10 травня 2023 13:49
Польща викликає посла РФ "на килим" через перехоплення свого літака російським Су-35 Фото: посол Російської Федерації в Польщі Сергій Андреєв (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

До міністерства закордонних справ Польщі викликали посла РФ Сергія Андреєва. Причиною тому став інцидент над Чорним морем, коли винищувач росіян перехопив польський літак.

Про це написав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна в Twitter, передає РБК-Україна.

"10 травня посла Сергія Андрєєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту російського винищувача з літаком Прикордонної служби Польщі", - написав він.

Посол також заявив, що Польща рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, яка є серйозним міжнародним інцидентом.

Що сталося

Нагадаємо, 5 травня поблизу повітряного простору Румунії винищувач росіян Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем. У Прикордонній службі Польщі розповіли, що російський літак мало не врізався у польський.

Після чого інцидент із російським винищувачем у Варшаві назвали спланованою провокацією Росії.

Також НАТО у відповідь підвищив готовність підрозділів повітряного патрулювання над Чорним морем.

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