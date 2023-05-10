Польша вызывает посла РФ "на ковер" из-за перехвата своего самолета российским Су-35

В министерство иностранных дел Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева. Причиной тому стал инцидент над Черным морем, когда истребитель россиян перехватил польский самолет.

Об этом написал спикер МИД Польши Лукаш Ясина в Twitter , передает РБК-Украина.

"10 мая посла Сергея Андреева вызвали в МИД. Представителю Российской Федерации вручили ноту протеста по поводу инцидента российского истребителя с самолетом Пограничной службы Польши", - написал он.

Посол также заявил, что Польша решительно осуждает провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом.

Что произошло

Напомним, 5 мая у воздушного пространства Румынии истребитель россиян Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet во время совершения полета над Черным морем. В Пограничной службе Польши рассказали, что российский самолет чуть ли не врезался в польский.

После этого инцидент с российским истребителем в Варшаве назвали спланированной провокацией России.

Также в НАТО в ответ повысили готовность подразделений воздушного патрулирования над Черным морем.

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