У Польщі назвали інцидент із винищувачем РФ спланованою провокацією

Інцидент із російським винищувачем, який раніше стався над Чорним морем, спланована провокація Росії.

Про це заявив прес-секретар уряду Польщі Петро Мюллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat .

"Це була скоріше спланована провокація з боку Росії. Ми бачимо, що Росія прагне привернути увагу міжнародної громадськості до такого роду провокацій", - заявив він.

Мюллер повідомив, що внаслідок події з екіпажем польського літака нічого не сталося.

"На зовнішніх кордонах ЄС проводяться різні місії в рамках FRONTEX, інституту ЄС, який захищає кордони ЄС. Представники польської прикордонної служби брали участь якраз у такій місії, метою якої був моніторинг повітряного простору на території Румунії", - заявив речник уряду Польщі.

Він пояснив, що в рамках цієї місії виникла ситуація, коли один із російських винищувачів наблизився до польського літака.

Нагадаємо, під час патрульного польоту гвардійського літака L410 Turbolet над Чорним морем стався інцидент за участю російського винищувача Су-35, який здійснив агресивні та небезпечні маневри.

Під час інциденту два бойові літаки румунських ВПС і два ВПС Іспанії, які призначені для виконання завдань повітряної поліції, були готові втрутитися в інцидент у будь-який момент, проте в цьому не було потреби.

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