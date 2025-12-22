Польща видворила майже 180 іноземців за тиждень: серед них українці

За тиждень з 15 по 21 грудня Польщу залишили майже 180 іноземців. Частина з них була видворена примусово через порушення закону та кримінальні злочини.

Як пише РБК-Україна , про це в понеділок, 22 грудня, повідомила Прикордонна служба Польщі.

Зокрема, серед тих, хто виїхав добровільно, найбільше були громадяни Білорусі (27 осіб), Молдови (21 особа) та Грузії (19 осіб). Вони виконали зобов’язання покинути країну самостійно, що є стандартною процедурою у випадках порушення імміграційного законодавства, але без застосування примусових заходів.

Примусово Польщу залишили переважно громадяни України (24 особи), Грузії (16 осіб) та Колумбії (5 осіб). Серед цих іноземців були особи, які раніше отримували вироки за крадіжки, зберігання наркотичних або психотропних речовин, напад і побиття з тяжкими наслідками для здоров’я, керування транспортними засобами без прав, а також ті, хто допомагав іншим незаконно перетинати кордон Польщі.

Представники польської прикордонної служби підкреслюють, що такі заходи є частиною комплексної політики з контролю за дотриманням імміграційного законодавства та забезпечення безпеки країни. Водночас добровільне повернення залишається пріоритетним, оскільки зменшує навантаження на адміністративні та правоохоронні органи.