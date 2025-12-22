ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Польща видворила майже 180 іноземців за тиждень: серед них українці

Польща, Понеділок 22 грудня 2025 21:22
UA EN RU
Польща видворила майже 180 іноземців за тиждень: серед них українці Ілюстративне фото: кордон з Польщею (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

За тиждень з 15 по 21 грудня Польщу залишили майже 180 іноземців. Частина з них була видворена примусово через порушення закону та кримінальні злочини.

Як пише РБК-Україна, про це в понеділок, 22 грудня, повідомила Прикордонна служба Польщі.

Зокрема, серед тих, хто виїхав добровільно, найбільше були громадяни Білорусі (27 осіб), Молдови (21 особа) та Грузії (19 осіб). Вони виконали зобов’язання покинути країну самостійно, що є стандартною процедурою у випадках порушення імміграційного законодавства, але без застосування примусових заходів.

Примусово Польщу залишили переважно громадяни України (24 особи), Грузії (16 осіб) та Колумбії (5 осіб). Серед цих іноземців були особи, які раніше отримували вироки за крадіжки, зберігання наркотичних або психотропних речовин, напад і побиття з тяжкими наслідками для здоров’я, керування транспортними засобами без прав, а також ті, хто допомагав іншим незаконно перетинати кордон Польщі.

Представники польської прикордонної служби підкреслюють, що такі заходи є частиною комплексної політики з контролю за дотриманням імміграційного законодавства та забезпечення безпеки країни. Водночас добровільне повернення залишається пріоритетним, оскільки зменшує навантаження на адміністративні та правоохоронні органи.

Нагадаємо, перед різдвяними святами у чергах на кордоні з Польщею - сотні авто. Найбільш напружена ситуація спостерігається у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині".

Дійсно, у період новорічно-різдвяних свят пасажиропотік на державному кордоні з Польщею стрімко зростає. Лише за вихідні 13–14 грудня кордон перетнули понад 100 тисяч громадян.

Також ми писали, як проїхати кордон без черг на Різдво і кого можуть не випустити з країни. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Біженці Кордон з Україною
Новини
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ