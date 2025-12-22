ua en ru
Польша выдворила почти 180 иностранцев за неделю: среди них украинцы

Польша, Понедельник 22 декабря 2025 21:22
Польша выдворила почти 180 иностранцев за неделю: среди них украинцы Иллюстративное фото: граница с Польшей (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

За неделю с 15 по 21 декабря Польшу покинули почти 180 иностранцев. Часть из них была выдворена принудительно из-за нарушения закона и уголовных преступлений.

Как пишет РБК-Украина, об этом в понедельник, 22 декабря, сообщила Пограничная служба Польши.

В частности, среди тех, кто выехал добровольно, больше всего было граждан Беларуси (27 человек), Молдовы (21 человек) и Грузии (19 человек). Они выполнили обязательства покинуть страну самостоятельно, что является стандартной процедурой в случаях нарушения иммиграционного законодательства, но без применения принудительных мер.

Принудительно Польшу покинули преимущественно граждане Украины (24 человека), Грузии (16 человек) и Колумбии (5 человек). Среди этих иностранцев были лица, которые ранее получали приговоры за кражи, хранение наркотических или психотропных веществ, нападение и избиение с тяжелыми последствиями для здоровья, управление транспортными средствами без прав, а также те, кто помогал другим незаконно пересекать границу Польши.

Представители польской пограничной службы подчеркивают, что такие меры являются частью комплексной политики по контролю за соблюдением иммиграционного законодательства и обеспечения безопасности страны. В то же время добровольное возвращение остается приоритетным, поскольку уменьшает нагрузку на административные и правоохранительные органы.

Напомним, перед рождественскими праздниками в очередях на границе с Польшей - сотни авто. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".

Действительно, в период новогодне-рождественских праздников пассажиропоток на государственной границе с Польшей стремительно растет. Только за выходные 13-14 декабря границу пересекли более 100 тысяч граждан.

Также мы писали, как проехать границу без очередей на Рождество и кого могут не выпустить из страны. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Польша Беженцы Граница с Украиной
