У чергах на кордоні з Польщею - сотні авто: які КПП найбільш завантажені перед Різдвом
У святковий період усі пункти пропуску Львівщини працюють із підвищеним навантаженням. На більшості напрямків зафіксовані черги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Factbook 7 прикордонного Карпатського загону.
Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині".
За минулу добу державний кордон у межах області перетнули майже 67 тисяч людей. При цьому кількість тих, хто в’їхав в Україну, перевищує кількість виїздів більш ніж на 3,5 тисячі осіб.
Щоб скоротити час очікування, прикордонники радять планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік нижчий.
Окремо наголошується, що для автобусних перевезень діє електронна система єЧерга, де перевізники самостійно бронюють час перетину кордону.
Водночас у "Шегинях" та "Краківці" система слотування наразі не працює, через що автобуси оформлюються без фіксованого часу та створюють додаткове навантаження.
Пасажирам радять заздалегідь уточнювати маршрут і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.
Для пришвидшення процедур збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та посилено координацію з польською стороною.
Черги станом на 11:00 21 грудня
Виїзд з України:
- Краківець - 160 авто, 22 автобуси
- Рава-Руська - 110 авто
- Шегині - 90 авто, 19 автобусів
- Смільниця - 80 авто
- Грушів - 80 авто
- Угринів - 75 авто
- Нижанковичі - 55 авто
В’їзд в Україну:
- Краківець - 500 авто
- Шегині - 200 авто
- Рава-Руська - 120 авто
- Угринів - 80 авто
- Нижанковичі - 70 авто
- Грушів - 30 авто
- Смільниця - без затримок
Львівщина залишається одним із найзавантаженіших прикордонних регіонів, особливо на напрямку до Польщі.
Прикордонники закликають стежити за оперативними зведеннями та планувати поїздки з урахуванням черг, оскільки інтенсивність руху може змінюватися протягом дня.
Нагадаємо, що пасажиропотік на державному кордоні стрімко зростає у період новорічно-різдвяних свят. Лише за вихідні 13–14 грудня кордон перетнули понад 100 тисяч громадян.
Також ми писали, як проїхати кордон без черг на Різдво і кого можуть не випустити з країни. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.