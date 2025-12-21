ua en ru
У чергах на кордоні з Польщею - сотні авто: які КПП найбільш завантажені перед Різдвом

Україна, Неділя 21 грудня 2025 15:40
UA EN RU
У чергах на кордоні з Польщею - сотні авто: які КПП найбільш завантажені перед Різдвом Фото: на кордоні з Польщею відмічено пікові навантаження через різдвяно-новорічні свята (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У святковий період усі пункти пропуску Львівщини працюють із підвищеним навантаженням. На більшості напрямків зафіксовані черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Factbook 7 прикордонного Карпатського загону.

Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині".

За минулу добу державний кордон у межах області перетнули майже 67 тисяч людей. При цьому кількість тих, хто в’їхав в Україну, перевищує кількість виїздів більш ніж на 3,5 тисячі осіб.

Щоб скоротити час очікування, прикордонники радять планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік нижчий.

Окремо наголошується, що для автобусних перевезень діє електронна система єЧерга, де перевізники самостійно бронюють час перетину кордону.

Водночас у "Шегинях" та "Краківці" система слотування наразі не працює, через що автобуси оформлюються без фіксованого часу та створюють додаткове навантаження.

Пасажирам радять заздалегідь уточнювати маршрут і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.

Для пришвидшення процедур збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та посилено координацію з польською стороною.

Черги станом на 11:00 21 грудня

Виїзд з України:

  • Краківець - 160 авто, 22 автобуси
  • Рава-Руська - 110 авто
  • Шегині - 90 авто, 19 автобусів
  • Смільниця - 80 авто
  • Грушів - 80 авто
  • Угринів - 75 авто
  • Нижанковичі - 55 авто

В’їзд в Україну:

  • Краківець - 500 авто
  • Шегині - 200 авто
  • Рава-Руська - 120 авто
  • Угринів - 80 авто
  • Нижанковичі - 70 авто
  • Грушів - 30 авто
  • Смільниця - без затримок

Львівщина залишається одним із найзавантаженіших прикордонних регіонів, особливо на напрямку до Польщі.

Прикордонники закликають стежити за оперативними зведеннями та планувати поїздки з урахуванням черг, оскільки інтенсивність руху може змінюватися протягом дня.

Нагадаємо, що пасажиропотік на державному кордоні стрімко зростає у період новорічно-різдвяних свят. Лише за вихідні 13–14 грудня кордон перетнули понад 100 тисяч громадян.

Також ми писали, як проїхати кордон без черг на Різдво і кого можуть не випустити з країни. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

