Польща відправить військових до Фінляндії для допомоги в охороні кордону з РФ

"Існує офіційне прохання від союзників про підтримку перед гібридним нападом на фінський кордон. Польща має намір позитивно відповісти на прохання нашого союзника по НАТО і партнера ЄС. Група військових радників надасть на місцях знання з питань безпеки кордонів, у тому числі в оперативному плані", – зазначив Сівера.

За його словами, домовленості про відправку польських військових радників до Фінляндії було досягнуто під час зустрічі фінського президента Саулі Ніїністе з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава Бюро національної безпеки також підкреслив, що фінська влада найближчим часом надішле Польщі офіційний запит, в якому буде зазначено, яка саме допомога їм потрібна. Після цього стане зрозуміла точна кількість представників польської армії, які допомагатимуть Фінляндії охороняти кордон країни з РФ.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Зараз працює лише один КПП – у Лапландії.

Учора стало відомо, що Фінляндія вирішила закрити усі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Рішення про закриття східного кордону набуде чинності у четвер о 00:00 та діятиме до 13 грудня.