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Польша отправит военных в Финляндию для помощи в охране границы с РФ

Фото: Польша намерена отправить военных в Финляндию для охраны Границы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша направит своих военных в Финляндию для помощи в охране границы с Россией.

Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Сивера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Существует официальная просьба от союзников о поддержке перед лицом гибридного нападения на финскую границу. Польша намерена положительно ответить на просьбу нашего союзника по НАТО и партнера ЕС. Группа военных советников предоставит на местах знания по вопросам безопасности границ, в том числе в оперативном плане", - отметил Сивера.

По его словам, договоренность об отправке польских военных советников в Финляндию была достигнута в ходе встречи финского президента Саули Ниинисте с президентом Польши Анджеем Дудой.

Глава Бюро национальной безопасности также подчеркнул, что финские власти в самое ближайшее время направят Польше официальный запрос, в котором будет указано, какая именно помощь им требуется. После этого станет понятное точное число представителей польской армии, которые будут помогать Финляндии охранять границу страны с РФ.

Закрытие финской границы с РФ

Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП – в Лапландии.

Вчера стало известно, что Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Решение о закрытии восточной границы вступит в силу в четверг в 00:00 и будет действовать до 13 декабря.

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