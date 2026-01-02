Польща відправить до Києва представника на зустріч радників "Коаліції рішучих"

Стало відомо, хто представлятиме Польщу на зустрічі радників з питань безпеки коаліції "Коаліції рішучих" у Києві 3 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника міністерства закордонних справ Мацея Вевіра, пише польське видання Wiadomosci.
Польщу на зустрічі радників з питань безпеки "Коаліції рішучих" у Києві представлятиме заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький.
За словами речника, Купецький, який також є радником прем’єр-міністра Дональда Туска з питань національної безпеки, представлятиме позицію Польщі під час обговорень шляхів досягнення миру в Україні. Мацей Вевір наголосив, що польська сторона має чітку позицію і її голос буде почутий.
Під час зустрічі в Києві сторони планують обговорити ключові елементи мирного процесу, а також можливий зміст майбутньої мирної угоди. Робота над конкретними документами триває, а переговори проходитимуть як на урядовому, так і на військовому рівнях.
Зазначимо, що зустріч радників з питань безпеки відбудеться за кілька днів до саміту лідерів "Коаліції рішучих", який запланований у Франції на 6 січня. На ньому країни-учасниці мають узгодити свій внесок у гарантії безпеки для України.
Коаліція країн-охочих - це міжнародне об’єднання держав, створене для координації підтримки України та напрацювання гарантій безпеки на тлі війни з Росією.
Вона була створена на початку 2025 року з ініціативи прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
До складу коаліції входять 33 країни, переважно європейські, а також Австралія, Японія, Нова Зеландія та Туреччина. США, Угорщина, Словаччина та деякі балканські держави до об’єднання не приєдналися.
Основною метою Коаліції країн-охочих є забезпечення довгострокової військової, фінансової та політичної підтримки України, а також підготовка комплексу безпекових гарантій у межах майбутньої мирної угоди з Росією.
Нагадаємо, у 2025 році Україна залучила 45 млрд доларів міжнародної військової допомоги. При цьому основні кошти було спрямовано на озброєння, системи ППО та розвиток оборонного комплексу.
А в понеділок, 29 грудня, італійський уряд на чолі з прем’єркою Джорджією Мелоні ухвалив рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги.
При цьому уже в 2026 році Німеччина планує надати Україні допомогу на суму 11,5 млрд євро, що передбачено державним бюджетом. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю безпілотників, бронетехніки та заміну двох комплексів протиповітряної оборони Patriot.