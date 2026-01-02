Польща відправить до Києва представника на зустріч радників "Коаліції рішучих"

Польщу на зустрічі радників з питань безпеки "Коаліції рішучих" у Києві представлятиме заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький.

За словами речника, Купецький, який також є радником прем’єр-міністра Дональда Туска з питань національної безпеки, представлятиме позицію Польщі під час обговорень шляхів досягнення миру в Україні. Мацей Вевір наголосив, що польська сторона має чітку позицію і її голос буде почутий.

Під час зустрічі в Києві сторони планують обговорити ключові елементи мирного процесу, а також можливий зміст майбутньої мирної угоди. Робота над конкретними документами триває, а переговори проходитимуть як на урядовому, так і на військовому рівнях.

Зазначимо, що зустріч радників з питань безпеки відбудеться за кілька днів до саміту лідерів "Коаліції рішучих", який запланований у Франції на 6 січня. На ньому країни-учасниці мають узгодити свій внесок у гарантії безпеки для України.

Що відомо про Коаліцію країн-охочих

Коаліція країн-охочих - це міжнародне об’єднання держав, створене для координації підтримки України та напрацювання гарантій безпеки на тлі війни з Росією.

Вона була створена на початку 2025 року з ініціативи прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

До складу коаліції входять 33 країни, переважно європейські, а також Австралія, Японія, Нова Зеландія та Туреччина. США, Угорщина, Словаччина та деякі балканські держави до об’єднання не приєдналися.

Основною метою Коаліції країн-охочих є забезпечення довгострокової військової, фінансової та політичної підтримки України, а також підготовка комплексу безпекових гарантій у межах майбутньої мирної угоди з Росією.