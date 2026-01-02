Польша отправит в Киев представителя на встречу советников "Коалиции решительных"

Польшу на встрече советников по вопросам безопасности "Коалиции решительных" в Киеве будет представлять заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий.

По словам спикера, Купецкий, который также является советником премьер-министра Дональда Туска по вопросам национальной безопасности, будет представлять позицию Польши во время обсуждений путей достижения мира в Украине. Мацей Вевир отметил, что польская сторона имеет четкую позицию и ее голос будет услышан.

Во время встречи в Киеве стороны планируют обсудить ключевые элементы мирного процесса, а также возможное содержание будущего мирного соглашения. Работа над конкретными документами продолжается, а переговоры будут проходить как на правительственном, так и на военном уровнях.

Отметим, что встреча советников по вопросам безопасности состоится за несколько дней до саммита лидеров "Коалиции решительных", который запланирован во Франции на 6 января. На нем страны-участницы должны согласовать свой вклад в гарантии безопасности для Украины.

Что известно о Коалиции стран-хозяек

Коалиция стран-хозяев - это международное объединение государств, созданное для координации поддержки Украины и наработки гарантий безопасности на фоне войны с Россией.

Она была создана в начале 2025 года по инициативе премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В состав коалиции входят 33 страны, преимущественно европейские, а также Австралия, Япония, Новая Зеландия и Турция. США, Венгрия, Словакия и некоторые балканские государства к объединению не присоединились.

Основной целью Коалиции стран-хозяев является обеспечение долгосрочной военной, финансовой и политической поддержки Украины, а также подготовка комплекса гарантий безопасности в рамках будущего мирного соглашения с Россией.