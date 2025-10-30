Польща відкладає відкриття кордону з Білоруссю: в чому причина

Польща вирішила відкласти відкриття пунктів пропуску з Білоруссю після того, як Литва закрила свій кордон з цією країною.
Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Ругінене розповіла, що вчора обговорювала ситуацію на кордоні з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
"Це була дуже детальна, вичерпна розмова, і ми вирішили, що прем’єр-міністр Польщі відкладе відкриття кордонів. Це означає, що ми разом координуємо дії, і на сьогодні кордони будуть закриті як у Польщі, так і в Литві", - заявила вона.
За словами литовського прем'єра, рішення Варшави про відкладення відкриття кордону свідчить про координацію дій двох країн.
"Ми маємо перші реакції з Білорусі, і я дуже сподіваюся, що ці реакції будуть стосуватися розуміння того, що ми не потерпимо жодної гібридної атаки та зробимо все, щоб впоратися із загрозами та забезпечити безпеку нашого населення", - зазначила Ругінене.
Нагадаємо, уряд Литви оголосив про закриття кордону з Білоруссю. Відповідне рішення діятиме з 30 жовтня до 30 листопада включно, з можливістю продовження.
Як розповів міністр внутрішніх справ Владислав Кондратовичюс, пункт пропуску "Шальчинінкай" буде повністю закритий, тоді як "Медінінкай" працюватиме з певними винятками.
Причиною обмежень стали контрабандні повітряні кулі, що регулярно надходять із Білорусі та створюють загрозу безпеці повітряного простору Литви. Влада вважає це елементом гібридного тиску.
Нагадаємо, на початку вересня польська влада закривала всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Причиною тоді стали спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025".
Уже 23 вересня, коли навчання закінчилися, прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що Польща знову відкриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
Днями Туск заявив, що Польща готова відкрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. На одному з них діятимуть обмеження.