Польща відкладає відкриття кордону з Білоруссю: в чому причина

Ругінене розповіла, що вчора обговорювала ситуацію на кордоні з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Це була дуже детальна, вичерпна розмова, і ми вирішили, що прем’єр-міністр Польщі відкладе відкриття кордонів. Це означає, що ми разом координуємо дії, і на сьогодні кордони будуть закриті як у Польщі, так і в Литві", - заявила вона.

За словами литовського прем'єра, рішення Варшави про відкладення відкриття кордону свідчить про координацію дій двох країн.

"Ми маємо перші реакції з Білорусі, і я дуже сподіваюся, що ці реакції будуть стосуватися розуміння того, що ми не потерпимо жодної гібридної атаки та зробимо все, щоб впоратися із загрозами та забезпечити безпеку нашого населення", - зазначила Ругінене.