Польща не видає Німеччині українця у справі про підрив "Північних потоків": в чому причина

Польща не буде поспішати із видачею Німеччині українця Володимира З., якого Берлін підозрює у нібито причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк та голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, заяви опублікував портал Onet.
Міністр заявив, що справа щодо підриву газопроводів доволі серйозна - але рішення щодо можливої екстрадиції буде ухвалювати суд. Суд повинен ухвалювати рішення, маючи "абсолютну впевненість".
Також, за словами міністра, немає "жодних підстав для поспішних дій". Польща - правова держава, Німеччина має право звернення, має право на те, щоб видати європейський ордер на арешт. Проте остаточне рішення не за німцями.
"Але рішення ухвалюватиме польський суд, оцінивши ситуацію, і я вірю в мудрість суддів, в їхню глибоку оцінку ситуації та відсутність впливу з боку ЗМІ чи політиків", – зазначив міністр.
При цьому Пшидач, коментуючи питання можливої екстрадиції затриманого українця, зазначив, що Польща має зобов'язання виконати європейський ордер на арешт. Але Варшава не збирається бездумно його виконати, а залишає за собою право остаточного рішення.
"Можливо, дійсно потрібно вивчити, чи передача цієї людини німецькій владі, по-перше, відповідає всім процедурам, по-друге, інтересам польської держави та всієї євроатлантичної спільноти, а по-третє, потрібно враховувати також політичні наслідки такого рішення", - сказав він.
Пшидач також порекомендував прокурору "дуже ретельно вивчити", чи є реальні підстави передавати українця Берліну.
"Якщо це дійсно так, що ця людина проявила далекосяжну мужність і рішучість зробити Європу безпечнішою, то, безумовно, необхідно враховувати та цілі його діяльності, які говорять на його користь", - натякнув він.
Нагадаємо, що 30 вересня українського громадянина затримали у Польщі через підозру у нібито причетності до вибуху на газопроводах "Північний потік". Відомо, що затриманого звуть Володимир З., останні три роки він живе в Польщі. Суд 1 жовтня заарештував Володимира на сім днів.
Цікаво, що у 2024 році Польща дала йому можливість втекти від переслідування, відмовившись виконувати запит Німеччини. Варшава не тільки не виконала вимогу Берліна, але й попередила українця, давши йому можливість на деякий час залишити країну.
Російські газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" були виведені з ладу після вибуху, який стався 26 вересня 2022 року. Вибух, або кілька вибухів, пошкодили великі ділянки газопроводів, вони повністю вийшли з ладу.
Розслідування не змогло виявити винних. Розглядалися версії причетності України, Росії, США і навіть Китаю. Врешті-решт Німеччина заявила, що нібито виявила групу з семи громадян України, які буцімто могли підірвати газопроводи.
В серпні 2025 року в Італії схопили одного з них - 49-річного громадянина Сергія Кузнєцова, колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення. Але сам Кузнєцов та його захист відкидають звинувачення з Берліну та не дають можливості екстрадувати його до Німеччини.