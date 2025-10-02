Польша не выдает Германии украинца по делу о подрыве "Северных потоков": в чем причина

Министр заявил, что дело о подрыве газопроводов довольно серьезное - но решение о возможной экстрадиции будет принимать суд. Суд должен принимать решение, имея "абсолютную уверенность".

Также, по словам министра, нет "никаких оснований для поспешных действий". Польша - правовое государство, Германия имеет право обращения, имеет право на то, чтобы выдать европейский ордер на арест. Однако окончательное решение не за немцами.

"Но решение будет принимать польский суд, оценив ситуацию, и я верю в мудрость судей, в их глубокую оценку ситуации и отсутствие влияния со стороны СМИ или политиков", - отметил министр.

Польша не будет бездумно выполнять ордер

При этом Пшидач, комментируя вопрос возможной экстрадиции задержанного украинца, отметил, что Польша имеет обязательства выполнить европейский ордер на арест. Но Варшава не собирается бездумно его выполнить, а оставляет за собой право окончательного решения.

"Возможно, действительно нужно изучить, передача этого человека немецким властям, во-первых, соответствует всем процедурам, во-вторых, интересам польского государства и всего евроатлантического сообщества, а в-третьих, нужно учитывать также политические последствия такого решения", - сказал он.

Пшидач также порекомендовал прокурору "очень тщательно изучить", есть ли реальные основания передавать украинца Берлину.

"Если это действительно так, что этот человек проявил далеко идущее мужество и решимость сделать Европу безопаснее, то, безусловно, необходимо учитывать и цели его деятельности, которые говорят в его пользу", - намекнул он.