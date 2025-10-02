Польша не выдает Германии украинца по делу о подрыве "Северных потоков": в чем причина

Польша не будет спешить с выдачей Германии украинца Владимира З., которого Берлин подозревает в якобы причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк и глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, заявления опубликовал портал Onet.
Министр заявил, что дело о подрыве газопроводов довольно серьезное - но решение о возможной экстрадиции будет принимать суд. Суд должен принимать решение, имея "абсолютную уверенность".
Также, по словам министра, нет "никаких оснований для поспешных действий". Польша - правовое государство, Германия имеет право обращения, имеет право на то, чтобы выдать европейский ордер на арест. Однако окончательное решение не за немцами.
"Но решение будет принимать польский суд, оценив ситуацию, и я верю в мудрость судей, в их глубокую оценку ситуации и отсутствие влияния со стороны СМИ или политиков", - отметил министр.
При этом Пшидач, комментируя вопрос возможной экстрадиции задержанного украинца, отметил, что Польша имеет обязательства выполнить европейский ордер на арест. Но Варшава не собирается бездумно его выполнить, а оставляет за собой право окончательного решения.
"Возможно, действительно нужно изучить, передача этого человека немецким властям, во-первых, соответствует всем процедурам, во-вторых, интересам польского государства и всего евроатлантического сообщества, а в-третьих, нужно учитывать также политические последствия такого решения", - сказал он.
Пшидач также порекомендовал прокурору "очень тщательно изучить", есть ли реальные основания передавать украинца Берлину.
"Если это действительно так, что этот человек проявил далеко идущее мужество и решимость сделать Европу безопаснее, то, безусловно, необходимо учитывать и цели его деятельности, которые говорят в его пользу", - намекнул он.
Напомним, что 30 сентября украинского гражданина задержали в Польше по подозрению в якобы причастности к взрыву на газопроводах "Северный поток". Известно, что задержанного зовут Владимир З., последние три года он живет в Польше. Суд 1 октября арестовал Владимира на семь дней.
Интересно, что в 2024 году Польша дала ему возможность убежать от преследования, отказавшись выполнять запрос Германии. Варшава не только не выполнила требование Берлина, но и предупредила украинца, дав ему возможность на некоторое время покинуть страну.
Российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" были выведены из строя после взрыва, который произошел 26 сентября 2022 года. Взрыв, или несколько взрывов, повредили большие участки газопроводов, они полностью вышли из строя.
Расследование не смогло выявить виновных. Рассматривались версии причастности Украины, России, США и даже Китая. В конце концов Германия заявила, что якобы обнаружила группу из семи граждан Украины, которые якобы могли взорвать газопроводы.
В августе 2025 года в Италии схватили одного из них - 49-летнего гражданина Сергея Кузнецова, бывшего военнослужащего сил специального назначения. Но сам Кузнецов и его защита отвергают обвинения из Берлина и не дают возможности экстрадировать его в Германию.