В Польщі затримали українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"
Українського громадянина затримали у Польщі через підозру у причетності до вибуху на газопроводах "Північний потік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Українця затримали через європейський ордер на арешт, виданий німецьким судом.
Затримання Володимира З. відбулося у місті Прушкув. Його перевели до районної прокуратури у Варшаві. Процедуру екстрадиції очікують невдовзі.
Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький повідомив журналістам, що на думку захисту підстав для екстрадиції українця до німецької системи правосуддя немає.
Захист стверджує, що жодної можливості висунути звинувачення будь-кому, хто брав участь у підриві, немає. Таку позицію Папроцький обґрунтував тим, що "Північний потік" належить росіянам і прибути від нього йдуть на війну в Україні.
Адвокат також зазначив, поки що невідомо, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній операції.
Звинувачення в бік українця
Німецькі правоохоронці називають Володимира З. інструктором з дайвінгу. За даними слідства, у вересні 2022 року він приплив з німецького Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі.
Раніше слідчі стверджували, що після підриву він залишився з родиною в Польщі, а коли влітку 2024 року німці звернулися до поляків з проханням затримати його, то чоловік виїхав на автомобілі з дипломатичними номерами.
"Чому ми повинні його затримувати? Для нас він герой", - відповіли польські правоохоронці німецьким колегам, коли ті обурено почали вимагати пояснень.
Підрив "Північних потоків": що відомо
Підрив двох російських газопроводів - "Північний потік" та "Північний потік-2" - стався 26 вересня 2022 року, через кілька місяців після початку російського вторгнення в Україну.
Через вибухи були пошкоджені ділянки обох газопроводів, повністю вивівши їх з ладу. Низка країн розпочала розслідування, однак слідство не змогло точно виявити винних, хоча розглядаються версії причетності України, Росії, США і навіть Китаю.
В Італії в 2025 року схопили громадянина України - 49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення.
Німеччина підозрює його в організації вибухів на газопроводах. Сам Кузнєцов та його захист відкидають звинувачення з Берліну.