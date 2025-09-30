В Польщі затримали українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків"

Українського громадянина затримали у Польщі через підозру у причетності до вибуху на газопроводах "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Адвокат також зазначив, поки що невідомо, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній операції.

Захист стверджує, що жодної можливості висунути звинувачення будь-кому, хто брав участь у підриві, немає. Таку позицію Папроцький обґрунтував тим, що "Північний потік" належить росіянам і прибути від нього йдуть на війну в Україні.

Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький повідомив журналістам, що на думку захисту підстав для екстрадиції українця до німецької системи правосуддя немає.

Затримання Володимира З. відбулося у місті Прушкув. Його перевели до районної прокуратури у Варшаві. Процедуру екстрадиції очікують невдовзі.

Звинувачення в бік українця

Німецькі правоохоронці називають Володимира З. інструктором з дайвінгу. За даними слідства, у вересні 2022 року він приплив з німецького Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі.

Раніше слідчі стверджували, що після підриву він залишився з родиною в Польщі, а коли влітку 2024 року німці звернулися до поляків з проханням затримати його, то чоловік виїхав на автомобілі з дипломатичними номерами.

"Чому ми повинні його затримувати? Для нас він герой", - відповіли польські правоохоронці німецьким колегам, коли ті обурено почали вимагати пояснень.

Підрив "Північних потоків": що відомо

Підрив двох російських газопроводів - "Північний потік" та "Північний потік-2" - стався 26 вересня 2022 року, через кілька місяців після початку російського вторгнення в Україну.

Через вибухи були пошкоджені ділянки обох газопроводів, повністю вивівши їх з ладу. Низка країн розпочала розслідування, однак слідство не змогло точно виявити винних, хоча розглядаються версії причетності України, Росії, США і навіть Китаю.

В Італії в 2025 року схопили громадянина України - 49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього військовослужбовця сил спеціального призначення.

Німеччина підозрює його в організації вибухів на газопроводах. Сам Кузнєцов та його захист відкидають звинувачення з Берліну.