Польща – Україна: Ребров повернув до заявки дует зірок-легіонерів

Тренерський штаб національної команди України визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти в спарингу проти збірної Польщі в рамках підготовки до Євро-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Матч Польща – Україна відбудеться 7 червня у Варшаві. Поєдинок прийме стадіон "Народови". Старт зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Сергій Ребров заявив на матч усіх викликаних на чемпіонат Європи футболістів. Зокрема, в список потрапили воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін і оборонець ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко. Обидва пропустили контрольний поєдинок проти Німеччини (0:0).

Спаринг проти польської збірної стане другим із трьох запланованих перед Євро-2024. "Кадра" теж потрапила на чемпіонат, де виступатиме в групі D. Суперниками поляків там будуть збірні Австрії, Франції та Нідерландів.

Офіційна заявка національної команди на матч Польща – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.