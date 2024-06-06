Олімпійська збірна України розтрощила молодіжку Італії на Тулонському турнірі

Збірна України U-23 з великим рахунком здолала молодіжну збірну Італії в другому турі Турніру Моріса Ревелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Турнір Моріса Ревелло, група B, 2-й тур

Україна U-23 – Італія U-21 – 4:0

Голи: Хлань, 31, Мартинюк, 53, Сікан, 64, Волошин, 71

"Синьо-жовті" відкрили рахунок у середині першої половини. Справжній гол-красень оформив Хлань. Вінгер отримав м'яч на лівому фланзі, ввійшов у штрафний, хитнув оборонця і в падінні розкішно поклав у дальню дев'ятку.

Зі стартом другого тайму підопічні Руслана Ротаня додали та доволі швидко довели рахунок до розгромного. Позмагатися з Хланем за красою забитого м'яча вирішив Мартинюк. Він наважився на удар метрів із 30-ти та поцілив у верхній кут воріт.

Згодом італійців добили Сікан і Волошин. Нападник донецького "Шахтаря" вчасно опинився на добиванні та відправив м'яч у сітку воріт. Натомість вінгер київського "Динамо" забив першим дотиком після хорошої передачі Ярмолюка – 4:0 у підсумку.

З двома перемогами в активі збірна України U-23 очолила групу B. Наступним суперником "синьо-жовтих" стане збірна 23-річних Панами. Матч запланований на 8 червня.