Польша – Украина: Ребров вернул в заявку дуэт звезд-легионеров

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с перечнем исполнителей, которые смогут сыграть в спарринге против сборной Польши в рамках подготовки к Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в Варшаве. Поединок примет стадион "Народовы". Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Сергей Ребров заявил на матч всех вызванных на чемпионат Европы футболистов. В частности, в список попали вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин и защитник ливерпульского "Эвертона" Виталий Миколенко. Оба пропустили контрольный поединок против Германии (0:0).

Спарринг против польской сборной станет вторым из трех запланированных перед Евро-2024. "Кадра" тоже попала на чемпионат, где будет выступать в группе D. Соперниками поляков там будут сборные Австрии, Франции и Нидерландов.

Официальная заявка национальной команды на матч Польша – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 26. Богдан Михайличенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.