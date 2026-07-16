Польща третій день поспіль перехоплює російські літаки над Балтикою

Польща перехопила три літаки РФ

Польща двічі за день підіймала у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російські військові літаки над Балтійським морем:

два винищувачі Су-30,

літак радіоелектронної розвідки Іл-20.

Як каже Косіняк-Камиш, російська сторона знову тестує можливості польських систем ППО.

"Спочатку пара польських винищувачів із бази в Мальборку перехопила два російських багатоцільових винищувачів Су-30 над Балтійським морем. Після цього польські літаки перехопили літак-розвідник Іл-20 приблизно за 30 кілометрів на північ від Ястшембя Гура",- повідомив міністр.

Він додав, що після перехоплення російський Іл-20 передали під ескорт шведських бойових літаків.

В обох випадках літаки РФ не порушували повітряного простору Польщі, зазначив Косіняк-Камиш.

Росія провокує Польщу літаками

Нагадаємо, 15 липня два російські Су-30СМ2 наблизилися до місця проведення навчань ППО Польщі. Їх терміново перехопили.

14 липня літак-розвідник РФ Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем. Його перехоплення здійснила пара винищувачів.