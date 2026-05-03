Головна » Розваги » Шоу бізнес

Скільки Безос та Санчес витратили на Met Gala 2026: сума вражає

00:10 03.05.2026 Нд
3 хв
Участь однієї з найбагатших пар у модному заході викликала неоднозначну реакцію
aimg Сюзанна Аль Маріді
Скільки Безос та Санчес витратили на Met Gala 2026: сума вражає Met Gala 2026 у центрі скандалу через участь Безосів (фото: Getty Images)
Засновник Amazon Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес опинилися під шквалом критики через участь в Met Gala 2026. Пара стала ключовим фінансовим донором події, і, за даними джерел, заплатила чималу суму.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на PageSix.

Що відомо про участь Безосів у Met Gala 2026

Цьогоріч вони стали головними меценатами події. Пара також отримала статус почесних голів, що підкреслює їхню роль в організації вечора.

Інші спіголови, серед яких Бейонсе, Ніколь Кідман, Вінус Вільямс та Анна Вінтур, залишаються офіційними ведучими, тоді як Saint Laurent спонсорує каталог виставки.

За даними джерел, пара витратила щонайменше 10 мільйонів доларів на спонсорство. Ба більше, ім'я Безоса начебто розміщене на всіх запрошеннях.

Окремі джерела припускають, що сума могла сягати до 20 млн.

Скільки Безос та Санчес витратили на Met Gala 2026: сума вражаєСкільки Безос і Санчес витратили на Met Gala 2026 (фото: Getty Images)

Критика та заклики до бойкоту

Участь Безоса і Санчес стала темою обговорень ще до старту події, яка відбудеться 4 травня. Критики вважають, що Met Gala перетворюється на захід для надбагатих інвесторів і технологічних мільярдерів, а не культурний і благодійний івент модної індустрії.

Окремі інсайдери заявляють, що залучення таких фігур, як Безос, змінює суть заходу - від творчого простору для дизайнерів до демонстрації фінансового впливу.

"Був час, коли доступ до таких подій, як Met Gala, або навіть до сторінок Vogue не можна було просто отримати - до цього доростали завдяки своєму впливу, роботі та внеску. Це мало відчуття престижу, який здобувається, а не купується", - сказала Стефані Вінстон Волкофф, колишня організаторка спеціальних подій Vogue та Met Gala.

На тлі дискусій навіть почали з'являтися заклики до бойкоту.

Примітно, що Безос раніше вже спонсорував Met Gala через Amazon. Це було у 2012 році, а Вінтур давала йому модні рекомендації перед подією.

Водночас інші джерела з модної індустрії називають пару "дуже важливими клієнтами", статус та вплив яких неможливо ігнорувати.

"Безоси сьогодні уособлюють американську мрію з точки зору статусу, багатства і стилю. Вони демонструють показове споживання і мають схвалення Анни Вінтур", - зазначив колишній редактор Vogue Вільям Норвіч.

Що відомо про Met Gala

Це найпрестижніший благодійний вечір у світі моди, який щороку проводиться в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

Захід традиційно проводять у перший понеділок травня. У події є благодійна мета - зібрати кошти на підтримку музею.

Кожен бал присвячений конкретній темі, яка задає тон майбутній виставці та вечору. Цьогорічна тема - "Мистецтво костюма", а дрескод - "Мода - це мистецтво".

Зеленський анонсував нові кадрові зміни
