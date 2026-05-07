Польща та Литва готові забрати американців собі, - заява Навроцького та Науседи

Польща та Литва офіційно підтвердила готовність розмістити на своїй території додаткові підрозділи армії США. Країна вже підготувала всю необхідну інфраструктуру для приймання військових і чекають сигналу від Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське RMF24 .

Варшава готується до можливих змін у військовій стратегії Вашингтона і польській президент Кароль Навроцький планує переконати Дональда Трампа не забирати солдатів з європейського континенту. Якщо Білий дім вирішить скоротити контингент у Німеччині, Польща стане для них новим домом.

"Польща готова прийняти американських солдатів, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині" - сказав Кароль Навроцький під час візиту до Литви.

Польський лідер вважає присутність США критичною для всього регіону. Це стосується не лише Польщі, а й Литви, Латвії та Естонії. Політика та особисті погляди не мають значення. Головне - спільне стримування агресора.

"Я вважаю, що це завдання президента Польщі заради Польщі, а також заради всієї Європи - переконати президента Дональда Трампа, що як тільки він ухвалить таке рішення щодо компонента в Німеччині, що ці солдати мають залишатися в Європі, тобто в Польщі, в одній із балтійських країн чи в іншому регіоні, це вже рішення президента Дональда Трампа. Я заохочуватиму такі рішення залишатися в Європі" - заявив Навроцький.

Литва підтримує ініціативу та розширює бази

Президент Литви Гітанас Науседа солідарний із польським колегою. Вільнюс також чекає на підсилення від союзників. Литва активно готується прийняти 5 000 німецьких солдатів до кінця 2027 року.

"По-перше, ми хочемо, щоб американські солдати залишалися в Європі. Важливо, щоб Вашингтон і надалі приділяв увагу регіону, тому союзники по НАТО мають зробити все можливе, щоб США не відвернулися від Європи", - сказав Науседа.

Наразі в Литві перебуває понад тисяча американських військових. Країна обіцяє виконати всі інфраструктурні зобов'язання для нових підрозділів.

Віцепрем'єр Польщі та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтримав курс президента. Він виступив на відкритті форуму Defence24 Days. Міністр назвав присутність американців обов'язковою умовою виживання Європи.

"Немає безпечної Європи без присутності американських солдатів", - підкреслив Косіняк-Камиш.