ua en ru
Чт, 07 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща та Литва готові забрати американців собі, - заява Навроцького та Науседи

07:20 07.05.2026 Чт
3 хв
Президенти закликають Трампа віддати їм солдатів, що хочуть вивести з Німеччини
aimg Пилип Бойко
Польща та Литва готові забрати американців собі, - заява Навроцького та Науседи Фото: американські військові (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Польща та Литва офіційно підтвердила готовність розмістити на своїй території додаткові підрозділи армії США. Країна вже підготувала всю необхідну інфраструктуру для приймання військових і чекають сигналу від Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське RMF24.

Читайте також: Єврокомісія шукає засновників для нового Альянсу ЄС-Україна у сфері дронів

Варшава готується до можливих змін у військовій стратегії Вашингтона і польській президент Кароль Навроцький планує переконати Дональда Трампа не забирати солдатів з європейського континенту. Якщо Білий дім вирішить скоротити контингент у Німеччині, Польща стане для них новим домом.

"Польща готова прийняти американських солдатів, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити їхню присутність у Німеччині" - сказав Кароль Навроцький під час візиту до Литви.

Польський лідер вважає присутність США критичною для всього регіону. Це стосується не лише Польщі, а й Литви, Латвії та Естонії. Політика та особисті погляди не мають значення. Головне - спільне стримування агресора.

"Я вважаю, що це завдання президента Польщі заради Польщі, а також заради всієї Європи - переконати президента Дональда Трампа, що як тільки він ухвалить таке рішення щодо компонента в Німеччині, що ці солдати мають залишатися в Європі, тобто в Польщі, в одній із балтійських країн чи в іншому регіоні, це вже рішення президента Дональда Трампа. Я заохочуватиму такі рішення залишатися в Європі" - заявив Навроцький.

Литва підтримує ініціативу та розширює бази

Президент Литви Гітанас Науседа солідарний із польським колегою. Вільнюс також чекає на підсилення від союзників. Литва активно готується прийняти 5 000 німецьких солдатів до кінця 2027 року.

"По-перше, ми хочемо, щоб американські солдати залишалися в Європі. Важливо, щоб Вашингтон і надалі приділяв увагу регіону, тому союзники по НАТО мають зробити все можливе, щоб США не відвернулися від Європи", - сказав Науседа.

Наразі в Литві перебуває понад тисяча американських військових. Країна обіцяє виконати всі інфраструктурні зобов'язання для нових підрозділів.

Віцепрем'єр Польщі та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтримав курс президента. Він виступив на відкритті форуму Defence24 Days. Міністр назвав присутність американців обов'язковою умовою виживання Європи.

"Немає безпечної Європи без присутності американських солдатів", - підкреслив Косіняк-Камиш.

Що передувало заявам президентів Литви та Польщі

США розпочали процес виведення близько 5 тисяч своїх військовослужбовців з полігону в Німеччині. Це сталось після заяви Дональда Трампа, який пригрозив вивести американські війська ще й Італії та Іспанії.

У самому Пентагоні деякі чиновники були шоковані рішенням Трампа вивести війська з ФРН. До останнього моменту взагалі не планувалось виводити війська з цього регіону.

Одначе, у відомстві теж підтвердили план Трампа. У приватній бесіді з NYT один з високопосадовців пояснив, що це "покарання Німеччини" за заяви щодо війни в Ірані.

Сам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц применшив значення оголошеного виведення понад 5000 американських солдатів з країни. За його словами, це не нова ситуація, а давно обговорюване питання щодо контингенту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки
Новини
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту