Єврокомісія шукає засновників для нового Альянсу ЄС-Україна у сфері дронів

Єврокомісія оголосила конкурс на участь у створенні нового Альянсу дронів ЄС-Україна, який об’єднає виробників, інноваторів, стартапи та кінцевих користувачів озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Європейської комісії.

Як зазначається у заяві, Альянс підтримуватиме розвиток передових технологій у сфері безпілотників і засобів протидії їм на основі "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року" та відповідного плану дій Єврокомісії.

У Єврокомісії пояснили, що ініціатива об’єднає учасників з країн ЄС, Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, а також України.

Альянс має посилити європейські спроможності у сфері дронів і засобів боротьби з ними.

Створення Альянсу стало відповіддю на неодноразові порушення повітряного простору країн ЄС безпілотниками, що продемонструвало необхідність розвитку сучасних систем захисту.

Члени-засновники будуть обрані з числа кандидатів, які мають досвід роботи в галузі оборонних дронів, із ЄС та України. Вони сформують перший склад правління Альянсу дронів ЄС-Україна та відіграватимуть ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів Альянсу.

Очікується, що Альянс розпочне роботу вже найближчими місяцями. Прийом заявок триватиме до 25 травня 2026 року.