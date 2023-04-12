Польща та країни Балтії незабаром подадуть пропозицію щодо нового пакету санкції проти РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо .

Повідомляється, що група країн вже надіслала одну з ідей до Європейської комісії та столиць ЄС. У санкційному пакеті йтиметься про санкції щодо атомної енергетики Росії, в тому числі проти "Росатома".

"Питання санкцій потребують належної підготовки, і консультації тривають", - сказав один із дипломатів у Брюсселі.

Втім, ще один співрозмовник видання зазначив, що кожний санкційний пакет затверджувався з певним переліком винятків: " Металургійна галузь є одним із прикладів, і зараз настав час поглянути на це".

Як повідомлялося раніше, Угорщина планувала блокувати санкції ЄС щодо "Росатому" і хоче розширювати співпрацю з РФ. При цьому Литва пропонує ввести санкції проти "Росатому" з винятком для Угорщини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також вважає, що у разі введення санкцій проти "Росатому" ЄС може зробити виняток для деяких країн.

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