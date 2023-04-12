Польша и страны Балтии в скором времени подадут предложение о новом пакете санкции против РФ

В ближайшие дни Польша и страны Балтии должны подать совместное предложение в отношении одиннадцатого пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио .

Сообщается, что группа стран уже направила одну из идей Европейской комиссию и столицам ЕС. В санкционном пакете речь пойдет о санкциях в отношении атомной энергетике России, в том числе против "Росатома".

"Вопрос санкций нуждается в должной подготовке, и консультации продолжаются", - сказал один из дипломатов в Брюсселе.

Впрочем, еще один собеседник издания отметил, что каждый санкционный пакет утверждался с определенным перечнем исключений: " Металлургическая отрасль является одним из примеров, и сейчас пора взглянуть на это".

Как сообщалось ранее, Венгрия планировала блокировать санкции ЕС против "Росатома" и хочет расширять сотрудничество с РФ. При этом Литва предлагает ввести санкции против "Росатома" с исключением Венгрии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также считает, что в случае введения санкций против "Росатома" ЕС может сделать исключение для некоторых стран.

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