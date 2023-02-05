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Польща скоро почне будувати загородження на кордоні з Росією

Ілюстративне фото: в Миколаївській області спрацювала ППО (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща має почати будувати електронне загородження на кордоні з Калінінградською областю у березні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Лейтенант прикордонної служби Анна Міхальська розповіла, що електронна система на ділянці з Калінінградською областю має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону.

Так, підрядник уже готує проєкт, який передасть на затвердження до прикордонної служби.

Повідомляється, що завдяки системі датчиків і камер можна здійснювати моніторинг кордону 24/7, незалежно від погодних умов. При цьому не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми.

Додамо, що за минулий рік польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії.

Як повідомлялося раніше, Польща повністю завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

До того ж, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримала ідею будівництва паркану на кордоні з Росією.

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