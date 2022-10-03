Прем'єр Фінляндії підтримала будівництво загородження на кордоні з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

За її словами, пропозиція про будівництво паркану є гарною і до неї необхідно поставитися серйозно.

"Я вважаю, що необхідна парламентська одностайність з цього питання, наприклад, між парламентськими партіями. Однак умови для ухвалення рішення є", - заявила прем'єр.

При цьому вона додала, що сподівається на швидке ухвалення рішення про будівництво паркану, але сам процес буде довгим.

"Це буде не швидкий процес, а знадобиться кілька років. Ось чому одностайність була б важливою для цього рішення", - зазначила чиновниця.