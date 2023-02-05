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Польша скоро начнет строить заграждения на границе с Россией

Иллюстративное фото: в Николаевской области сработало ПВО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша должна начать строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью в марте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Лейтенант пограничной службы Анна Михальская рассказала, что электронная система на участке из Калининградской области должна охватить около 200 км сухопутной границы.

Так, подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение пограничной службе.

Сообщается, что благодаря системе датчиков и камер можно осуществлять мониторинг границы 24/7 вне зависимости от погодных условий. При этом не следует перебывать непосредственно на линии границы. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми.

За прошлый год польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения границы с России.

Как сообщалось ранее, Польша полностью завершила строительство стены на границе с Беларусью.

К тому же, премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею строительства забора на границе с Россией.

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