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Польща все ще хоче репарацій від Німеччини. Просить ООН втрутитися

Фото: Польща подала запит до ООН щодо стягнення репарацій з Німеччини (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 грудня, Польща подала заяву до ООН із проханням втрутитися в питання стягнення з Німеччини репарацій за шкоду, завдану протягом Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Аркадіуша Мулярчика, метою цих заходів є довести до відома міжнародної спільноти та найважливіших міжнародних організацій, що існує проблема неврахованих злочинів, а також дати зрозуміти політикам та дипломатам, що ця проблема не вирішена.

"Ми направили понад 50 нот до країн Європейського союзу, Ради Європи та НАТО, щоб ця тема була відома в нашому культурно-цивілізаційному колі, серед наших союзників… Сьогодні, я думаю, це буде, напевно, найважливіший виступ чи інтервенція: ми також звертаємося з проханням до ООН з проханням втрутитися саме в це питання", – сказав він.

Мулярчик звернувся до ООН з проханням втрутитися в цю справу та створити певний майданчик для діалогу з Німеччиною, яка за його словами не хоче вести цей діалог.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав дипломатичну ноту на адресу Німеччини про стягнення репарацій за Другу світову війну.

На що Німеччина в черговий раз підтвердила відмову від виплат мільярдних репарацій Польщі за збитки, завдані під час Другої світової війни.

У Польщі також зазначили, що вимагатимуть репарацій також і від Росії.

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