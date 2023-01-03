Польща все ще хоче репарацій від Німеччини. Просить ООН втрутитися

Сьогодні, 3 грудня, Польща подала заяву до ООН із проханням втрутитися в питання стягнення з Німеччини репарацій за шкоду, завдану протягом Другої світової війни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.
За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Аркадіуша Мулярчика, метою цих заходів є довести до відома міжнародної спільноти та найважливіших міжнародних організацій, що існує проблема неврахованих злочинів, а також дати зрозуміти політикам та дипломатам, що ця проблема не вирішена.
"Ми направили понад 50 нот до країн Європейського союзу, Ради Європи та НАТО, щоб ця тема була відома в нашому культурно-цивілізаційному колі, серед наших союзників… Сьогодні, я думаю, це буде, напевно, найважливіший виступ чи інтервенція: ми також звертаємося з проханням до ООН з проханням втрутитися саме в це питання", – сказав він.
Мулярчик звернувся до ООН з проханням втрутитися в цю справу та створити певний майданчик для діалогу з Німеччиною, яка за його словами не хоче вести цей діалог.
Нагадаємо, в жовтні 2022 року міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав дипломатичну ноту на адресу Німеччини про стягнення репарацій за Другу світову війну.
На що Німеччина в черговий раз підтвердила відмову від виплат мільярдних репарацій Польщі за збитки, завдані під час Другої світової війни.
У Польщі також зазначили, що вимагатимуть репарацій також і від Росії.
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