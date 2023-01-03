Польша все еще хочет репараций от Германии. Просит ООН вмешаться

Сегодня, 3 декабря, Польша подала заявление в ООН с просьбой вмешаться в вопрос взыскания с Германии репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.
По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, целью этих мер является довести до сведения международного сообщества и важнейших международных организаций, что существует проблема неучтенных преступлений, а также дать понять политикам и дипломатам, что эта проблема не решена.
"Мы направили более 50 нот в страны Европейского союза, Совета Европы и НАТО, чтобы эта тема была известна в нашем культурно-цивилизационном кругу среди наших союзников… Сегодня, я думаю, это будет, наверное, важнейшее выступление или интервенция: мы также обращаемся с просьбой в ООН с просьбой вмешаться именно в этот вопрос", – сказал он.
Мулярчик обратился к ООН с просьбой вмешаться в это дело и создать определенную площадку для диалога с Германией, которая по его словам не хочет вести этот диалог.
Напомним, в октябре 2022 года министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту в адрес Германии о взыскании репараций во время Второй мировой войны.
На что Германия в очередной раз подтвердила отказ от выплат миллиардных репараций Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
В Польше также отметили, что потребуют репараций также и от России.
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