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У Німеччині знову відкинули вимоги Польщі про репарації

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Варшава, Вівторок 04 жовтня 2022 16:53
У Німеччині знову відкинули вимоги Польщі про репарації Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині в черговий раз підтвердили відмову від виплат мільярдних репарацій Польщі за збитки, завдані під час Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час спільного брифінгу з польським колегою Збігневом Рау, яку наводить DW.

Чиновниця ФРН наголосила, що питання про виплату репарацій було вже давно закрите для Німеччини.

Рау заявив, що розраховує на подальшу співпрацю з німецьким урядом і впевнений у подальшій зміні позиції Берліна з цього питання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща вимагає від Німеччини репарацій у розмірі 6 трильйонів 220 мільярдів 608 мільйонів злотих.

Після цього влада Німеччини заявила, що питання щодо репарацій було закрито і вони відхиляють прохання Польщі з переговорів.

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