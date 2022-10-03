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Глава МЗС Польщі підписав ноту про репарації від Німеччини за Другу світову війну

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Варшава, Понеділок 03 жовтня 2022 13:11
Глава МЗС Польщі підписав ноту про репарації від Німеччини за Другу світову війну Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау підписав дипломатичну ноту на адресу Німеччини. У ній йдеться про стягнення репарацій за Другу світову війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

"Дипломатична нота, яку я щойно підписав, буде передана до Міністерства закордонних справ Німеччини", - сказав міністр.

Рау пояснив, що Польща очікує від Німеччини конкретних дій для врегулювання питання виплат за матеріальні та нематеріальні збитки у зв'язку з окупацією. За його словами, репарації включають компенсації жертвам та членам їхніх сімей.

Що вимагає Польща

Нагадаємо, нещодавно у Польщі заявили, що офіційно вимагатимуть від Німеччини репарацій за Другу світову війну. Експерти представили доповідь про втрати у зв'язку з окупацією у 1939-1945 роках.

Підсумкова сума репарацій становить 6,2 трлн злотих (близько 1,3 трлн доларів).

При цьому в Німеччині заявили, що не виплачуватимуть репарації. У МЗС наголосили, що Польща відмовилася від репарацій у 1953 році та кілька разів підтверджувала рішення.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна й надалі вимагатиме репарацій за Другу світову і не лише від Німеччини, а й від Росії.

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