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Польща розпочала найбільші національні військові навчання Anakonda-23

Фото: Польща розпочала національні військові навчання(GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, в Польщі почались найбільші національні військові навчання Anakonda-23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

У Підкарпатському воєводстві у південно-східній Польщі розпочалися військові навчання Anakonda-23 - найбільші національні навчання, що відбуваються раз на три роки.

Цьогоріч пройдуть дев'яті подібні військові навчання в Польщі. Вони відбудуться на другому за величиною полігоні країни у Новій Дембі.

Цьогорічні навчання поділені на чотири частини, які поєднують:

  • студійні;
  • військові;
  • комп’ютерні;
  • експериментальні тренування.

До них також залучені війська країн-союзників Польщі, зокрема США.

До того ж цього року у навчаннях візьмуть участь майже 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

В Anakonda-23 будуть брати участь зокрема:

  • винищувачі F-16;
  • вертольоти Sokół;
  • зенітно-ракетні комплекси Grom;
  • самохідні міномети Rak;
  • гаубиці Krab;
  • а також американські танки Abrams, які Польща активно купує.

Раніше повідомлялося, що до Естонії нещодавно приїхало понад 70 морських піхотинців США для участі у військових навчаннях.

Нагадаємо, що раніше Польща передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29, а також 250 радянських танків Т-72. та відправила українським військам західні сучасні танки Leopard 2.

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Польща